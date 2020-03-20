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В России возросло число инфицированных коронавирусом

15:13
  • пятница
  • 20 марта 2020

COVID-19 выявили еще у шести человек

В Якутии у шести человек нашли коронавирус. Как сообщает оперативный штаб при правительстве республики, ранее у них только подозревали этот диагноз, однако теперь информацию об инфицированных подтвердили в Роспотребнадзоре.

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Как уточняет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера республики Ольгу Балакину, в общей сложности в республике выявлено семь случаев заболевания. По ее словам, все инфицированные проходят лечение в инфекционном стационаре Якутска.

Ранее в пятницу стало известно, что в Москве выздоровели четыре пациента, у которых был диагностирован коронавирус. Таким образом, общее число вылечившихся в нашей стране достигло девяти человек.

Накануне российские власти сообщали о 199 случаях заражения в России. Режим повышенной готовности ввели во всех субъектах.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в мире смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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