Панкратов-Черный отреагировал на слухи о своей госпитализации

Он только что вернулся с гастролей
70-летний актер Александр Панкратов-Черный прокомментировал новость о том, что он получил травму при падении.
Как пишет РЕН ТВ, народный артист СССР упал и сильно ударился грудью. Когда и при каких обстоятельствах это произошло, не уточняется.
Сам актер заявил 5-tv.ru, что травму он получил давно. "Но это было тысячу лет назад. В Киргизии мы снимали фильм про пограничников в горах. <…> Упал и упал. Слава Богу, жив-здоров. Все хорошо, только что приехал с гастролей", - заявил Панкратов-Черный.
В июне сообщалось, что актера госпитализировали после скачка давления на съемках. "Стою перед камерой на самом солнцепеке. Вдруг голова закружилась, потом ничего не помню. Очнулся я уже в машине скорой помощи", - рассказывал Александр Панкратов-Черный.
На счету актера десятки ролей в кино и сериалах. "Где находится нофелет?", "Мы из джаза", "Ширли-мырли", "Небеса обетованные", "Жестокий романс" - вот одни из самых известных фильмов с его участием.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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