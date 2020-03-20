Мишустин: в России разработаны 6 препаратов от коронавируса

Премьер ожидает подтверждения их эффективности

Сразу 6 препаратов против коронавируса COVID-19 разработали российские ученые. Премьер-министр России Михаил Мишустин надеется, что их эффективность будет подтверждена в самое ближайшее время и их можно будет применять.

Ранее стало известно, что к испытаниям препаратов приступили в научном центре Роспотребнадзора. Там заявили, что прототипы вакцин против коронавируса COVID-19 будут изготовлены в России в самые сжатые сроки.

Сейчас ученые проводят исследования на лабораторных животных. Как заявили в ведомстве, это поможет определить наиболее перспективные и безопасные прототипы.

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