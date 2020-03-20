Заразившимся коронавирусом россиянам помогут с кредитами

С такой инициативой выступили в правительстве

В правительстве решили облегчить финансовое положение россиян, заразившихся коронавирусной инфекцией.

Так, премьер-министр Михаил Мишустин распорядился реструктурировать кредиты заболевших COVID-19. Соответствующая рекомендация дана российским банкам, пишет "Интерфакс".

Больным коронавирусом не будут назначать пенни и штрафы по кредиту. Но при этом диагноз должен быть подтвержден официально, отметил Мишустин.

"Кроме того, будет расширена программа рефинансирования по кредитам малого и среднего бизнеса по льготной ставке 4% вместо действующих 6% и отдельно поддержание доступности ипотеки и снижении регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации", - отметили в правительстве.

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