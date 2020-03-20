Политик и писатель умер в больнице в Москве на 78-м году жизни

В Москве простились с писателем Эдуардом Лимоновым. Похороны прошли на Троекуровском кладбище, передает РИА Новости.

На траурной церемонии присутствовали друзья публициста, его семья, а также соратники из незарегистрированной партии "Другая Россия", лидером и основателем которой был Лимонов.

О смерти Лимонова сообщил во вторник депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Писатель умер в московской больнице после двух операций. Ему было 77 лет.

Ранее сообщалось, что похороны пройдут в узком кругу, без общественности. Дату и место прощания до последнего держали в секрете.

Незадолго до смерти писатель договорился об издании своего нового произведения. Роман "Старик путешествует" выйдет в печать в ближайшее время.

Эдуард Лимонов с юности увлекался стихами, а затем переключился на прозу и журналистику. В середине 70-х эмигрировал из СССР. В начале 90-х вернулся. О том, какой была его жизнь, смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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