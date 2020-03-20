ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве простились с писателем Эдуардом Лимоновым

15:58
  • пятница
  • 20 марта 2020

Политик и писатель умер в больнице в Москве на 78-м году жизни

В Москве простились с писателем Эдуардом Лимоновым. Похороны прошли на Троекуровском кладбище, передает РИА Новости.

"Старик путешествует": перед смертью Лимонов отдал издательству свой последний роман
Названа причина смерти Эдуарда Лимонова

На траурной церемонии присутствовали друзья публициста, его семья, а также соратники из незарегистрированной партии "Другая Россия", лидером и основателем которой был Лимонов.

О смерти Лимонова сообщил во вторник депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Писатель умер в московской больнице после двух операций. Ему было 77 лет.

Ранее сообщалось, что похороны пройдут в узком кругу, без общественности. Дату и место прощания до последнего держали в секрете.

Незадолго до смерти писатель договорился об издании своего нового произведения. Роман "Старик путешествует" выйдет в печать в ближайшее время.

Эдуард Лимонов с юности увлекался стихами, а затем переключился на прозу и журналистику. В середине 70-х эмигрировал из СССР. В начале 90-х вернулся. О том, какой была его жизнь, смотрите в репортаже "ТВ Центра":

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Эдуард Лимонов
Эдуард Лимонов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.