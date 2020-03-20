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Адвокат Жорин ответил на обвинения бывшей жены в изменах и рукоприкладстве

16:05
  • пятница
  • 20 марта 2020

Он попытался объяснить ее поведение

Звездный адвокат Сергей Жорин прокомментировал слова своей бывшей супруги Кати Гордон, которая обвинила его в рукоприкладстве и романе с певицей Анной Седоковой.
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Катя Гордон и Сергей Жорин заключали брак дважды - в 2011 году и в 2013 году. В 2012 году Гордон родила от Жорина сына Даниила.

Гордон заявила на YouTube-шоу "Алена, блин", что ее бывший супруг поднимал на нее руку. Кроме того, женщина вспомнила, что в 2014 году она увидела в соцсети Седоковой фото, на котором певица позирует в полуголом виде. "Я смотрю - а это наши обои и плинтус", - заявила Гордон.

После этого интервью Анна Седокова опубликовала в соцсети снимок, на котором можно увидеть те же обои и плинтус, которые она "засветила" на злополучном снимке многолетней давности. Звезда опровергает информацию о романе с Жориным, передает peopletalk.ru

"Каждый раз у нее какие-то новые выдуманные истории, - рассказал teleprogramma.pro Сергей Жорин. - Сейчас ее якобы не просто избивали, а делали это каждое утро. Ну то есть мы просыпаемся, и она уже избитая, или мы просыпаемся, я говорю: "Доброе утро", - и начинаю избивать. Ну бред же".

По словам адвоката, он не состоял в романтических отношениях с Седоковой.  

"Кате просто хочется жертву строить. Она же не может сказать: "У меня был офигенный муж, и я его потеряла". Ей нужно кого-то обвинить. Меня обвинять ей уже неинтересно, что нового она может сказать, вот и пытается других людей привлечь. Это, конечно, подло", - сказал Жорин.

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