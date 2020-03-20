Первый борт с российскими туристами вылетел из Португалии

На родину отправились около 300 россиян

Первый спецрейс с российскими туристами вылетел из Лиссабона в Москву. На борту – 270 россиян, в том числе и дети, которые застряли в Португалии из-за ситуации с коронавирусом.

"Сегодня от нас улетел первый борт с вывозимыми на родину туристами. Еще будут три: 22, 24 и 26 марта. Это гуманитарные рейсы "Аэрофлота", организованные специально для обеспечения возвращения в Россию наших граждан", - сообщили в посольстве России в Португалии..

В дипмиссии отметили, что новости о программе возвращения россиян на родину публикуются на сайте посольства и в соцсетях. Там напомнили, что ЕС закрыл свои внешние границы из-за пандемии коронавируса с 19 марта. Российские дипломаты поблагодарили за содействие португальские власти.

По данным посольства, в Португалии застряли свыше 1 тысячи граждан России. До сего дня у них не было никакой возможности выехать на родину, передает ТАСС.

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