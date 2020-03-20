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Путин обсудил с Токаевым борьбу с коронавирусом

16:01
  • пятница
  • 20 марта 2020

Россия и Казахстан договорились взаимодействовать более тесно

Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры. Как сообщили в Кремле, лидеры двух стран обсудили принимаемые меры по предотвращению распространения коронавируса.

"Условлено о наращивании взаимодействия в борьбе с пандемией, тесной координации при решении проблем, с которыми сталкиваются граждане обоих государств в связи с введенными ограничительными мерами", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

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