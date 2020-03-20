Умер потерявший жену и дочь режиссер Станислав Гаудасинский

Народному артисту было 83 года

В Санкт-Петербургской государственной консерватории сообщили о смерти народного артиста РСФСР Станислава Гаудасинского. Заведующему кафедрой режиссуры музыкального театра было 83 года.

Как пишет "Газета.Ru", панихида по профессору состоится 23 марта в 13:00 на Новодевичьем кладбище в Петербурге, погребение - в 14:00.

"С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 20 марта на 84-м году жизни скончался народный артист РСФСР, профессор, заведующий кафедрой режиссуры музыкального театра Станислав Леонович Гаудасинский", - говорится в сообщении пресс-службы консерватории.

Осенью прошлого года артист потерял жену и дочь. Сначала Гаудасинского покинула его супруга Ирина Богачева. Она умерла 20 сентября 2019 года в возрасте 80 лет. Спустя месяц скончалась заслуженная артистка России Елена Гаудасинская, дочь оперного режиссера. Ей было 52 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"