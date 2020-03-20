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Умер потерявший жену и дочь режиссер Станислав Гаудасинский

16:27
  • пятница
  • 20 марта 2020

Народному артисту было 83 года

В Санкт-Петербургской государственной консерватории сообщили о смерти народного артиста РСФСР Станислава Гаудасинского. Заведующему кафедрой режиссуры музыкального театра было 83 года.

Умерла звезда оперы Ирина Богачева
Спустя месяц после смерти Ирины Богачевой умерла ее дочь

Как пишет "Газета.Ru", панихида по профессору состоится 23 марта в 13:00 на Новодевичьем кладбище в Петербурге, погребение - в 14:00.

"С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 20 марта на 84-м году жизни скончался народный артист РСФСР, профессор, заведующий кафедрой режиссуры музыкального театра Станислав Леонович Гаудасинский", - говорится в сообщении пресс-службы консерватории.

Осенью прошлого года артист потерял жену и дочь. Сначала Гаудасинского покинула его супруга Ирина Богачева. Она умерла 20 сентября 2019 года в возрасте 80 лет. Спустя месяц скончалась заслуженная артистка России Елена Гаудасинская, дочь оперного режиссера. Ей было 52 года.

 

 

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