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Зеленский посадил непослушную мать на карантин

16:48
  • пятница
  • 20 марта 2020

Президент призвал украинцев последовать его примеру

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к народу из-за распространения коронавируса. Глава государства призвал сограждан позаботиться о своих пожилых родственниках, так как они находятся в группе риска из-за COVID-19.

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Он рассказал, что ему удалось уговорить свою мать – 69-летнюю Римму Зеленскую – самоизолироваться и не покидать дом без крайней необходимости. По его словам, женщина сначала "не слушалась", но ему все же удалось ее уговорить.

"И все эти дни она не очень слушается. Говорит: "Лучше меня никто не выберет нужные продукты". Но в конце концов мне удалось ее убедить, и мама согласилась не выходить из дома без крайней необходимости", - цитирует Зеленского "Газета.Ru". Он призвал всех последовать его примеру.

Зеленский попросил украинцев связаться со своими родными и показать им, как онлайн можно оплатить счета и заказать продукты или лекарства. В стране необходимо минимизировать контакты в публичных местах из-за пандемии коронавируса, пояснил президент.

Ранее кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия. Правительство запретило учреждениям культуры, ТРЦ, ресторанам и другим заведениям питания, развлечений и услуг принимать посетителей, рестораны и кафе могут доставлять еду. Правительство также прекратило автобусное, авиа- и железнодорожное сообщения.

Видео: Зеленский ввел наказание для украинцев за нарушение карантина

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