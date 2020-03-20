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Опубликован бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию

16:41
  • пятница
  • 20 марта 2020

Всего один вопрос и два варианта ответа

Центризбирком утвердил форму бюллетеня для голосования по поправкам в Основной закон страны.

Вопрос в бюллетене будет звучать следующим образом: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" К нему прилагаются два варианта ответа: "Да" и "Нет".

 

Для регионов, где кроме русского, будет установлен еще один государственный язык, пишет "Газета.Ru".

На лицевой стороне формы – место для подписи двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Они заверяются печатью комиссии.

Всероссийский день голосования по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля 2020 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 17 марта. В то же время глава государства не исключил перенос голосование на более позднее время из-за коронавирусной инфекции.

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Фотография бюллетеня для проведения голосования по поправкам в Конституцию
Фотография бюллетеня для проведения голосования по поправкам в Конституцию
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