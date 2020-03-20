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Владимир Путин поздравил Башара Асада

17:08
  • пятница
  • 20 марта 2020

Лидеры созвонились в пятницу, чтобы обсудить ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин в пятницу созвонился с президентом Сирии Башаром Асадом, чтобы обсудить ситуацию в Сирии.

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Лидеры говорили о реализации российско-турецких договоренностей от 5 марта по стабилизации обстановки в идлибской зоне, сообщает пресс-служба Кремля. Кроме того, рассмотрены вопросы продвижения политического процесса в рамках сирийского Конституционного комитета, а также тематика гуманитарного содействия Сирии.

Путин также поздравил Асада с наступающим мусульманским праздником - Ночью вознесения пророка Мухаммеда (Лейлат аль-Исра валь-Мирадж).

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