Регионам разрешили досрочно голосовать по поправкам в Конституцию

Отдать свой голос можно будет из дома

Центризбирком утвердил порядок проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. В комиссии заверили, что он адаптирован ко всем возможным ситуациям и предоставляет максимальные возможности гражданам высказать свое мнение: из дома, на участке или находясь за рубежом. Допускается и дистанционное электронное голосование. Также ЦИК утвердил форму и текст бюллетеня.

"Заморозить" все процедуры и возобновить их позже, если этого потребует эпидемиологическая обстановка. В Центризбиркоме готовы к любому развитию ситуации с коронавирусом. Но пока соответствующие ведомства не приняли решение о переносе даты голосования, ЦИК работает по плану и ориентируется на 22 апреля.

"Наша избирательная система сегодня настолько динамична, что способна адаптироваться к любым требования и условиям, в которых надо будет работать. Мы научились это делать. Я хочу вас поблагодарить за это. Работаем, делаем все, что нужно. Будет решение - все приостанавливаем и возобновляем уже тогда, если будет определена новая дата для голосования. Но сейчас не расслабляемся", - потребовала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Важная мера в нынешних условиях. Чтобы избежать скопления людей на участках и тем самым минимизировать риск заражения, ЦИК предоставил регионам возможность увеличить период досрочного голосования.

"Исходя в первую очередь из необходимости максимально применить все профилактические меры, мы предусматриваем расширение возможности для проведения досрочного голосования до дня голосования, в том числе вне помещения, с трех до семи дней. Это мы отдаем на ваше решение, уважаемые наши коллеги. То есть по решению избирательной комиссии субъекта РФ, исходя из той ситуации, которая будет у вас складываться", - уточнила Памфилова.

Будет работать и "Мобильный избиратель". Механизм уже знаком россиянам - можно проголосовать по месту нахождения. Необходимо только заранее подать заявление в территориальные комиссии, МФЦ или через портал "Госуслуг" в электронном виде. Все это для удобства и безопасности граждан. Но особое внимание - также открытости и общественному контролю за ходом волеизъявления. Предусмотрена возможность видеонаблюдения на участках. И, конечно, присутствие людей, которые будут следить за тем, чтобы голосование проходило в рамках закона.

"Нам, действительно, нужны наблюдатели, а не надзиратели. Наблюдатели, которые в первую очередь, будут отстаивать гарантированные Конституцией права, в том числе то, что касается прав человека, который приходит проголосовать", - заявила глава ЦИК.

Еще одна задача, которую ставит перед собой ЦИК - информирование. Для этих целей создан единый сайт по адресу - Конституция2020.рф. На портале можно ознакомиться с президентскими поправками, за или против которых предстоит проголосовать. Выяснить, как и где можно отдать свой голос. Есть также разделы новостей и истории российского Основного закона. В общем, всё, что важно знать. Уже доступна и мобильная версия ресурса.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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