В Москве создано 9 лабораторий для исследований тестов на коронавирус

В пяти из них работа начинается уже сегодня

В Москве начнут работу девять лабораторий в городских больницах и диагностических центрах для исследований тестов на коронавирус. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра ПЦР-лаборатории (ПЦР - полимеразная цепная реакция, основной метод тестирования на коронавирусную инфекцию) для проведения исследований на коронавирус. Лаборатория находится в диагностическом клиническом центре №1 на юго-западе Москвы.

"Мы получили разрешение и совместно со специалистами Роспотребнадзора оттестировали наши крупнейшие городские лаборатории, дооснастили их современным оборудованием. Таким образом, мы в течение недели, начиная с сегодняшнего дня, открываем девять городских мощных лабораторий, которые будут до конца недели тестировать около 10 тысяч лабораторных исследований (в сутки). Мы по сути дела в два с половиной раза увеличиваем мощности лабораторных исследований", - сказал Сергей Собянин.

Он добавил, что сотрудничество городских лабораторий с лабораториями Роспотребнадзора позволит создать двойной контроль.

"В дальнейшем будем наращивать мощности лабораторных исследований, тестирования. Вполне возможно - мы сегодня ведем переговоры - включим мощности и частных лабораторий", - добавила мэр.

По его словам, несмотря на то, что объемы количества пациентов растут небольшими темпами, совершенно очевидно, что одним из главных направлений борьбы с коронавирусом является своевременное, быстрое, качественно тестирование групп риска.

"Я очень благодарен системе Роспотребнадзора, федеральным лабораториям, которые в последние недели работали в круглосуточном режиме, отдавая все свои силы и здоровье для этого, и сделали очень многое для того, чтобы вовремя диагностировать и начать лечение больных коронавирусом", - сказал Сергей Собянин.

Как сообщается на персональном сайте мэра Москвы, с 20 марта в пяти городских ПЦР-лабораториях начинается тестирование исследований на коронавирус. С 21 марта эта работа начнется еще в трех. До конца марта должна открыться еще одна лаборатория в медицинском комплексе в Коммунарке.

Таким образом, 9 ПЦР-лабораторий московских больниц и диагностических центров в тестовом режиме приступают к проведению исследований на коронавирус биологического материала, взятого у людей в городских поликлиниках и на дому.

В лабораториях развернуто 36 комплектов современного оборудования, в том числе 5 комплектов оборудования было приобретено в экстренном порядке, 9 комплектов перевезены из других медицинских организаций, остальные перепрофилированы для решения задачи тестирования на коронавирус. Одновременно проводятся переговоры с производителями о срочных закупках дополнительного оборудования.

Лаборатории укомплектованы 250 квалифицированными специалистами – врачами, лабораторными техниками и медицинскими технологами. Начиная с 17 марта, специалисты проходят дополнительное двухдневное обучение в Федеральном центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.

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