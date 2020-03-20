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Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей

17:16
  • пятница
  • 20 марта 2020

Начисления пойдут с 1 января 2020 года

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах на детей от трех до семи лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Пособие будет выплачиваться ежемесячно в размере 50% от регионального прожиточного минимума. Начисление пойдет с 1 января 2020 года, напоминает газета "Известия". Семья, в которой ребенок уже достиг к этому времени трехлетнего возраста, получит всю сумму сразу. Все остальные – с того месяца, когда у малыша был день рождения.

Ранее Минтруд России объяснил процедуру получения выплат на детей. Порядок оформления и получения будет максимально простым и единым для всех жителей страны: семьям нужно будет подать заявление в электронном виде через портал госуслуг.

15 января российский лидер Владимир Путин поручил выплачивать материнский капитал семьями при рождении первенца. Речь идет о сумме в размере 466 тысяч рублей. За второго ребенка семья получит 616 тысяч рублей. К тому же президент распорядился ввести ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, которые живут в семьях, чей доход составляет меньше одного прожиточного минимума.

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