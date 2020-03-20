Опубликованы новые данные по числу инфицированных коронавирусом в России

COVID-19 обнаружен у 253 человек
В России за сутки число случаев заражения коронавирусом в России выросло с 199 до 253. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с COVID-19.
В девяти регионах страны зарегистрировано 54 новых случая. За весь период в России выписаны 12 человек, переболевших коронавирусом.
"За последние сутки выписано по выздоровлению семь человек: четыре в Москве и три в Липецкой области. За весь период выписано 12 человек: девять граждан России, двое граждан КНР, один гражданин Италии", - говорится в сообщении оперштаба.
Новые случаи заболевания коронавирусом за сутки в России по регионам:
Москва — 33;
Республика Саха (Якутия) — 6;
Санкт-Петербург — 4;
Самарская область — 4;
Кировская область — 2;
Новосибирская область — 2;
Московская область — 1;
Ульяновская область — 1;
Тюменская область — 1.
Под контролем врачей на 19 марта остаются 27 487 человек.
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