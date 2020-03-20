Опубликованы новые данные по числу инфицированных коронавирусом в России

COVID-19 обнаружен у 253 человек

В России за сутки число случаев заражения коронавирусом в России выросло с 199 до 253. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с COVID-19.

В девяти регионах страны зарегистрировано 54 новых случая. За весь период в России выписаны 12 человек, переболевших коронавирусом.

"За последние сутки выписано по выздоровлению семь человек: четыре в Москве и три в Липецкой области. За весь период выписано 12 человек: девять граждан России, двое граждан КНР, один гражданин Италии", - говорится в сообщении оперштаба.

Новые случаи заболевания коронавирусом за сутки в России по регионам:

Москва — 33;

Республика Саха (Якутия) — 6;

Санкт-Петербург — 4;

Самарская область — 4;

Кировская область — 2;

Новосибирская область — 2;

Московская область — 1;

Ульяновская область — 1;

Тюменская область — 1.

Под контролем врачей на 19 марта остаются 27 487 человек.

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