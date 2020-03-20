В московской полиции опровергли фейк о коронавирусе

Ограничений на въезд в город на фоне пандемии нет

Число зараженных коронавирусом в России за последние сутки увеличилось до 253 человек. Одновременно из больниц выписаны семь пациентов. Таким образом общее число вылечившихся достигло 12. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В полиции Москвы тем временем опровергают фейки о коронавирусе. Там заявили, что сообщения об ограничении въезда в город на фоне пандемии коронавируса – это ложь.

"В настоящее время в социальных сетях и мессенджерах зафиксированы случаи распространения недостоверных сообщений о деятельности сотрудников московской полиции. В частности, речь в них идет о якобы имеющих место фактах ограничения въезда легкового автотранспорта в Москву, а также просьбах сотрудников ГИБДД, несущих службу на трассах, к водителям прекратить движение в сторону столицы. ГУ МВД России по Москве официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер", - говорится в сообщении полиции.

Одной из наиболее подверженной риску заражения группой населения медики называют пожилых людей. Помочь пенсионерам в экстренной ситуации вызвались тысячи волонтеров.

"Мне, Игорь, плакать хочется, что Вы сюда пришли!" - говорит дедушка.

Такие эмоции - оттого, что не остался в одиночестве. Жители дома в подмосковном Реутове по телефону "горячей линии" обратились за помощью к волонтерам - их 82-летний сосед чувствовал слабость и не мог спуститься в магазин. К тому же пожилой мужчина - в "группе риска" подхватить опасную инфекцию. Добровольцы почти сразу привезли пенсионеру запас продуктов: масло, питьевую воду, овощи, консервы. Акции помощи проходят во всех российских регионах.

"Люди боятся толпы, скопления людей, метро. Элементарно пенсионеры не могут сходить в магазин, сделать покупки, которые каждый день просто необходимы", - сказала волонтер Мария Бадалова.

В пятницу число выздоровевших от новой формы пневмонии в России выросло до 12 человек. Во Владивостоке жители, побывавшие за рубежом, проходят проверку на коронавирус в одной из поликлиник. Результат будет известен в течение нескольких дней.

"На данный момент пришло 20 человек. Если вы обратите внимание, у нас здесь чихающих и температурящих на данный момент нет. Просто есть люди, желающие сдать это исследование", - заявила заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом поликлиники №1 во Владивостоке Ольга Хмырова.

В новосибирском центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" началось испытание вакцины против коронавируса на животных. Сейчас российские ученые изучают безопасность и эффективность шести препаратов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по противодействию распространению коронавируса.

"Наши ученые создали их в очень короткое время, за два месяца, используя уже имеющиеся разработки и практически самые новые, новейшие биотехнологии. Работа шла круглосуточно. И в ближайшее время мы надеемся, что уже будет подтверждена безопасность и эффективность этих разработок, их можно будет применять для профилактики и контроля эпидемии", - сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

Врачи и специалисты Роспотребнадзора по-прежнему несут круглосуточную вахту в крупнейших аэропортах страны.

"Прибывшие пассажиры попадают в зону прилета, видят наши стойки, подходят к стойке, получают всю необходимую информацию, сканируют QR-код, который вы здесь видели, попадают на сайт, на котором заполняют анкету. Проходят к пункту приема проб и образцов, у них забирается мазок, который уезжает в лабораторию. Результаты будут в течение суток", – заявил заместитель главного врача ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" Анатолий Харченко.

В Москву минувшей ночью вернулись несколько сотен россиян, которые отдыхали в Черногории. Самолеты приземлились в столичных аэропортах "Внуково" и "Домодедово". Нашим туристам пришлось ждать, пока правительство балканской страны даст разрешение вывезти их на родину. По прилету - контроль температуры и люди могут ехать домой на карантин.

- Хорошо отправили. Мы довольны. Позаботились о нас. Ждали, потому что было мало информации, никто не знал. Потому что не пускали же туда наши самолеты. Как только узнали, все быстренько, всех организованно отправляли. Все хорошо. Я надеюсь, мы здоровы. И вам здоровья.

МИД и Ростуризм призывают россиян воздержаться от поездок за рубеж и бронирования туров.

Дважды в сутки - полная дезинфекция салонов всех видов столичного общественного транспорта. Обрабатываются двери и панели, поручни и подлокотники, кнопки адресного открытия и водительские кабины. За санитарным состоянием автобусов, электробусов, троллейбусов, трамваев ежедневно следят больше 10 тысяч человек.

"Раствор диабака обеззараживает все поверхности, обработанные им. Время обеззараживания достаточно - хватает с момента выезда электробуса на линию до возвращения в парк. Раствор для пассажиров совершенно безвреден, рекомендован Роспотребнадзором", - сообщил начальник колонны электробусов филиала Северо-Восточный ГУП "Мосгортранс" Максим Швецов.

В поездах метро, Московского центрального кольца и центральных диаметров усилены меры дезинфекции. Придерживаться элементарных правил санитарии – тщательно мыть руки, по возможности избегать малых общественных пространств - просят и рядовых граждан.

"Если есть температура, если есть насморк, если есть ломота, лучше - даже не лучше - а нужно остаться дома. И вызвать врача. Врач разберется. К самоизоляции надо подходить ответственно! Самоизоляция - это изоляция!" - призвала главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.

Но и в изоляции отчаиваться нет причины. Мировые музеи перешли в формат онлайн-экскурсий. С каждым днем всё больше российских театров предлагают зрителям увидеть виртуальные представления.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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