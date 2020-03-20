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Известному политологу грозит штраф за фейки о коронавирусе

17:50
  • пятница
  • 20 марта 2020

Якобы число заболевших измеряется сотнями тысяч

Российскому историку и политологу Валерию Соловью грозит административная ответственность за распространение фейковой информации о коронавирусе.
Россиянке грозит крупный штраф за фейки о коронавирусе

16 марта на радиостанции "Эхо Москвы" вышло интервью, в котором Соловей, сославшись на анонимные источники, утверждал, что в России уже 1,6 тысячи подтвержденных жертв COVID-19, а количество заразившихся достигает 130-180 тысяч (население России - 146,7 миллиона человек).

В Генпрокуратуре России заявили, что эта информация не соответствует действительности, а сообщения Соловья провоцируют панику среди населения, передает РИА Новости. 

В сложившейся ситуации ведомство попросило Роскомнадзор ограничить доступ к фейковым новостям на тему коронавируса. На проверку отправлены уже семь недостоверных материалов.

Комендантский час и сеть 5G: фейки про коронавирус становятся все абсурднее

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