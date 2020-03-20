Известному политологу грозит штраф за фейки о коронавирусе

Якобы число заболевших измеряется сотнями тысяч
Российскому историку и политологу Валерию Соловью грозит административная ответственность за распространение фейковой информации о коронавирусе.
16 марта на радиостанции "Эхо Москвы" вышло интервью, в котором Соловей, сославшись на анонимные источники, утверждал, что в России уже 1,6 тысячи подтвержденных жертв COVID-19, а количество заразившихся достигает 130-180 тысяч (население России - 146,7 миллиона человек).
В Генпрокуратуре России заявили, что эта информация не соответствует действительности, а сообщения Соловья провоцируют панику среди населения, передает РИА Новости.
В сложившейся ситуации ведомство попросило Роскомнадзор ограничить доступ к фейковым новостям на тему коронавируса. На проверку отправлены уже семь недостоверных материалов.
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