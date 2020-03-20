Бабушка с маленькими внуками погибли при пожаре в Чебоксарах

Детям было 2 и 4 года

Двое детей и их бабушка погибли во время пожара в частном кирпичном доме в Чебоксарах.

Трагедия произошла на улице Вторая Путепроводная. Из-за неисправной проводки в доме загорелись личные вещи, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

Пожарные оперативно прибыли на место возгорания и потушили огонь, но спасти бабушку и внуков двух и четырех лет не удалось – они надышались угарным газом.

Региональный Следственный комитет начал проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. С родственниками погибших работают психологи.

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