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Бабушка с маленькими внуками погибли при пожаре в Чебоксарах

18:47
  • пятница
  • 20 марта 2020

Детям было 2 и 4 года

Двое детей и их бабушка погибли во время пожара в частном кирпичном доме в Чебоксарах.

Трагедия произошла на улице Вторая Путепроводная. Из-за неисправной проводки в доме загорелись личные вещи, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

Пожарные оперативно прибыли на место возгорания и потушили огонь, но спасти бабушку и внуков двух и четырех лет не удалось – они надышались угарным газом.

Региональный Следственный комитет начал проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. С родственниками погибших работают психологи.  

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