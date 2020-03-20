Большинство заболевших коронавирусом прилетели из европейских стран

В Москве 33 новых случая COVID-19

Большинство из 33 заболевших за последние сутки коронавирусом в Москве прилетели из европейских стран.

"В Москве подтверждены еще 33 случая коронавирусной инфекции. Всего к настоящему моменту в столице зарегистрирован 131 случай заболевания. Большинство случаев - завозные. Пациенты прилетели из европейских стран", - сообщил столичный Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Заболевшие прилетели в Москву следующими рейсами:

Рейс SU 2385 Женева - Москва 29.02.20

Рейс SU 2613 Милан - Москва 02.03.2020

Рейс SU 2384 Москва - Женева 07.03.2020

Рейс S7 3752 Ницца - Москва 07.03.2020

Рейс S7 3586 Верона - Москва 07.03.2020

Рейс J2 809 Баку - Москва 09.03.2020

Рейс SU 2329 Мюнхен - Москва 10.03.2020

Рейс SU 2383 Женева - Москва 11.03.2020

Рейс SU 2305 Франкфурт-на-Майне - Москва 12.03.2020

Рейс SU 2383 Женева - Москва 12.03.2020

Рейс SU 2381 Женева - Москва 14.03.2020

Рейс SU 2385 Женева - Москва 14.03.2020

Рейс S7 3556 Мюнхен - Москва 14.03.2020

Рейс SU 2381 Женева - Москва 15.03.2020

Среди заболевших есть двое несовершеннолетних, один из них не посещал школу после прилета. второй - не ходил на занятия с 12 марта, так как его школа временно закрыта.

В столичном штабе отметили, что уже установлен круг близких контактов пациентов, в том числе пассажиры рейсов, которыми летели заболевшие. Большинство из близких контактов находятся дома в режиме самоизоляции, семь человек госпитализированы в стационары Москвы. Все они находятся под наблюдением врачей.

Как ранее сообщил Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 253 случая коронавируса.

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