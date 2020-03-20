Врач рассказал, что опаснее - рак или коронавирус

Стоит прислушаться к словам эксперта

Врач городской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал, какое заболевание таит в себе наибольшую опасность – рак или китайский коронавирус.

Безусловно, опаснее онкологические заболевания, ответил специалист. В то время как коронавирус ничем не отличается от острого респираторного заболевания (ОРЗ), передает РИА Новости.

"У обычного человеческого коронавируса, если он вызывает пневмонию у пожилых людей, смертность составляет 10%", - отметил Мясников.

Вспышка нового коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года и спустя два месяца перекинулась на весь мир. Случаи заражения COVID-19 зафиксированы более чем в ста странах.

По данным на 20 марта, в мире 256 246 заболевших коронавирусом. Умерли 10 496 человек, вылечились 89 920. В России подтверждено 253 случая заражения коронавирусом, выздоровели 12.

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