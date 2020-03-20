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В России начнут производить газовые антисептики

19:29
  • пятница
  • 20 марта 2020

Вопросом готов заняться "Газпром"

"Газпром" предложил изготавливать антисептики из газа, компания готова организовать их производство.
Как приготовить антисептик: инструкция ВОЗ

Речь идет об изопропаноле и этаноле. Эти газы могут использоваться как базовые вещества для производства антисептика.

"Такое производство на заводах группы "Газпром" возможно организовать в сжатые сроки в необходимых масштабах. Брызнем антисептиком на коронавирус", - сообщили "Интерфаксу" в "Газпроме".

На данный момент в стране наблюдается дефицит антисептиков из-за пандемии коронавируса. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров пообещал, что ситуация в ближайшее время улучшится.

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