Путин наградил российского посла, спасшего детей из тюрем

Максим Максимов успешно выполнил гуманитарную миссию по эвакуации несовершеннолетних россиян из Ирака

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал несколько указов о награждении граждан России и США орденами и почетными грамотами.

В частности, глава государства отметил заслуги чрезвычайного и полномочного посла России в Ираке Максима Максимова. Дипломат спас российских детей из Багдада.

"За успешное выполнение гуманитарной миссии по эвакуации несовершеннолетних россиян из Ирака наградить Почетной грамотой президента России Максимова Максима Константиновича - чрезвычайного и полномочного посла России в Республике Ирак", - говорится в документе на сайте правовой информации.

Речь идет о детях боевиков запрещенного в России "Исламского государства" (террористическая организация), которые приехали воевать на Ближний Восток из России. Многие из их детей остались сиротами. Террористы отправляли таких детей в специальные тюрьмы для идеологической обработки и военной подготовки.

Путин также наградил гендиректора Русского музея Владимира Гусева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.

Президента компании "Р-Фарм" Алексея Репика глава государства присвоил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

За заслуги в укреплении мира, дружбы и взаимопонимания между народами, сохранении памяти о Второй мировой войне и развитии межконфессионального диалога орденом Дружбы награжден главный раввин нью-йоркской синагоги "Парк Ист", гражданин США Артур Шнайер.

Награды от президента получили также работники металлургии, шахтеры, судостроители и ученые. Полный список указов опубликован на сайте правовой информации.

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