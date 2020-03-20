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Ушел в отрицание: Лукашенко отказался верить в "коронавирусы" (видео)

20:10
  • пятница
  • 20 марта 2020

Президенту, которого "хоронят через день", ничего не страшно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с юмором отреагировал на новости о своем здоровье и заражении коронавирусом.
"Это пустое": Лукашенко высказался о коронавирусе в Белоруссии

"Свят, свят, свят… Меня через день то хоронят, то коронавирусы, то еще что-то", - пошутил белорусский лидер.

Лукашенко признался, что не верит в опасность "коронавирусов", они все давно изучены, а COVID-19 не исследован всего лишь на 10%, передает РИА Новости.  

"Мы начинаем тут паниковать, кричать, гвалтовать. Надо работать, тьфу-тьфу-тьфу как в Беларуси, тогда не будет как в Италии", - добавил Лукашенко, трижды сплюнув и постучав по деревянному столу – все так, как гласят приметы.

Ранее в некоторых белорусских telegram-каналах начали распространять информацию о том, что состояние Лукашенко за последнее время резко ухудшилось, а в марте у него нашли коронавирус.

По последним данным, в Белоруссии 69 заболевших кронавирусной инфекцией, 15 человек выздоровели.

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