Минобороны показало видео дозаправки МиГ-31 и Су-24 в воздухе

Это важнейший элемент летной подготовки
Минобороны России показало дозаправку истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ и тактических разведывательных самолетов Су-24МР Северного флота от самолета-заправщика Ил-78.
Дозаправка происходила в воздухе на высоте от пяти до шести тысяч метров, самолеты двигались на скорости 500 километров в час.
Подобные элементы летной подготовки экипажи Северного флота выполняют не менее двух раз в год. Воздушная дозаправка позволяет увеличить боевой радиус действия авиации и выполнять задачи на большом удалении от мест базирования.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"