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Минобороны показало видео дозаправки МиГ-31 и Су-24 в воздухе

20:34
  • пятница
  • 20 марта 2020

Это важнейший элемент летной подготовки

Минобороны России показало дозаправку истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ и тактических разведывательных самолетов Су-24МР Северного флота от самолета-заправщика Ил-78.

Дозаправка происходила в воздухе на высоте от пяти до шести тысяч метров, самолеты двигались на скорости 500 километров в час.

Подобные элементы летной подготовки экипажи Северного флота выполняют не менее двух раз в год. Воздушная дозаправка позволяет увеличить боевой радиус действия авиации и выполнять задачи на большом удалении от мест базирования.

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