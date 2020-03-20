Минобороны показало видео дозаправки МиГ-31 и Су-24 в воздухе

Это важнейший элемент летной подготовки

Минобороны России показало дозаправку истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ и тактических разведывательных самолетов Су-24МР Северного флота от самолета-заправщика Ил-78.

Дозаправка происходила в воздухе на высоте от пяти до шести тысяч метров, самолеты двигались на скорости 500 километров в час.

Подобные элементы летной подготовки экипажи Северного флота выполняют не менее двух раз в год. Воздушная дозаправка позволяет увеличить боевой радиус действия авиации и выполнять задачи на большом удалении от мест базирования.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"