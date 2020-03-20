Россию бездоказательно обвинили в распространении фейков о коронавирусе

Под прицел США также попали Китай и Иран

Россию, Китай и Иран обвинили в распространении дезинформации о пандемии коронавируса. Как заявил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео, фейки о COVID-19 появились, чтобы дискредитировать действия американских властей по борьбе с инфекцией.

"Мы точно видели, как она исходит из таких стран, как Китай, Россия и Иран", - сказал Помпео (цитата по РИА Новости). Он не привел никаких доказательств, но отметил, что США "напрямую говорили с этими странами" на эту тему.

Первые обвинения в адрес России из-за ситуации с коронавирусом появились на этой неделе. В частности, американская CNN разместила на сайте статью, в которой ссылается на некий внутренний доклад дипломатической службы ЕС. В нем отмечается, что европейские страны не справляются с эпидемией из-за "паники и страха", которые якобы сеют "прокремлевские СМИ".

По мнению авторов статьи, Москва пытается подорвать общественное доверие европейцев к национальным системам здравоохранения. Об этом же, как будто сговорившись, пишут британские издания Financial Times, The Guardian и Daily Telegraph. Однако, как и Помпео, никаких доказательств причастности России к панике вокруг коронавируса в Европе ни одно издание не приводит.

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