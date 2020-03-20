В Москве ежедневно проводят дезинфекцию подъездов из-за COVID-19

Ручки входных дверей, лестничные поручни и кнопки лифтов обрабатывают несколько раз в день

Московские коммунальщики в ежедневном режиме проводят дезинфекцию подъездов всех зданий в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Как сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков, в городе проведена внеочередная дератизация.

"Ручки входных дверей, лестничные поручни и кнопки лифтов несколько раз в день обрабатывают специальным антибактериальным средством, рекомендованным Роспотребнадзором", - рассказал Бирюков (цитата по "Интерфаксу").

В пресс-службе комплекса городского хозяйства также сообщили, что дезинфекция проводится на детских площадках и в местах накопления отходов.

В работе задействованы специалисты районных "Жилищников", "Автомобильных дорог" и управляющих компаний, а также сотрудники ГУП "Московский государственный центр дезинфекции".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"