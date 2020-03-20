На Боярского подали в суд за страшные кондиционеры

Питерские коммунальщики негодуют

Коммунальные службы Санкт-Петербурга потребовали от артиста Михаила Боярского не портить внешний вид города и подали на него в суд.

Все дело в том, что компания "Лайт", которая с 1992 года принадлежит Боярскому, разместила кондиционеры на фасаде дома на улице Народная, метро "Ломоносовская". Они по мнению коммунальщиков, уродуют городской пейзаж, пишет telegram-канал Mash на Мойке.

70-летний Боярский и члены его семьи не согласились с требованием коммунальщиков, в настоящее время дело находится в Арбитражном суде.

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