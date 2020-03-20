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На Боярского подали в суд за страшные кондиционеры

21:17
  • пятница
  • 20 марта 2020

Питерские коммунальщики негодуют

Коммунальные службы Санкт-Петербурга потребовали от артиста Михаила Боярского не портить внешний вид города и подали на него в суд.
Боярского вынудили расстаться с деньгами

Все дело в том, что компания "Лайт", которая с 1992 года принадлежит Боярскому, разместила кондиционеры на фасаде дома на улице Народная, метро "Ломоносовская". Они по мнению коммунальщиков, уродуют городской пейзаж, пишет telegram-канал Mash на Мойке.

70-летний Боярский и члены его семьи не согласились с требованием коммунальщиков, в настоящее время дело находится в Арбитражном суде.

Видео: Боярский рассказал о чувственном счастье

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