"Идиотизм шагает впереди": COVID-19 оброс конспирологией

Эксперты рассуждают: коронавирус завелся или его завели?

Российским врачам удалось расшифровать полный геном коронавируса, поэтому разработка вакцины и противовирусных препаратов пойдет быстрее. Впрочем, испытания уже идут - только в новосибирском "Векторе" тестируют 13 вариантов вакцины. В апреле планирует начать тесты вакцины на животных одна из крупнейших в России биотехнологических компаний BIOCAD. В мире же о разработке препаратов для лечения коронавируса объявили 66 компаний. У большинства испытания намечены также на апрель, что, впрочем, не значит, что вакцина уже где-то рядом - реальные результаты, как утверждают специалисты, могут быть получены не ранее чем через полгода - и это в лучшем случае, и только тогда по идее могут начаться эксперименты на добровольцах.

Тем более странно на этом фоне выглядят сообщения из США, где Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле начал клинические испытания на людях. По утверждениям все тех же вирусологов, это возможно лишь в том случае, если все этапы предварительных испытаний - в том числе на животных - пройдены. Следовательно в Сиэтле над вакциной от коронавируса, первый раз зафиксированного самое ранее в ноябре прошлого года в Китае, работают минимум полгода – дольше, чем вирус официально существует. И вот тут сразу как-то иначе начинают звучать обвинения Пекина в адрес Вашингтона об искусственном происхождении COVID-19.

Сентябрь 2019 года. В США - резкая вспышка неизвестного легочного заболевания. О ней пишут в газетах, говорят по телевизору. Среди симптомов - кашель, боль в груди, нехватка кислорода и высокая температура. Заболевших - две тысячи. Погибших только официально почти полсотни. Президент Дональд Трамп созывает совещание в Белом доме. Вердикт - виноваты электронные сигареты. Именно они, по мнению президента, резко ударили по здоровью американцев.

"Вейпинг стал очень большим бизнесом, насколько я понимаю, гигантским бизнесом, за очень короткий промежуток времени. Но мы не можем позволить людям болеть, и мы не можем подставлять молодежь. Люди умирают из-за вейпов", - объявил американский лидер.

В то время, пока американские власти боролись с паром, тайваньские медики с удивлением констатировали - многие из погибших вообще не курили. О коронавирусе тогда мир еще не слышал, а в графе "Причина смерти" часто указывали обычный сезонный грипп – слова главы американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда стали сенсацией.

- Получается, что в Америке есть вероятность того, что человек, предположительно, умер от гриппа, но на самом деле смерть вызвана COVID-19, правильно? - На данный момент в Америке это так для некоторых уже подтвержденных случаев.

Именно в Штатах, а не КНР, пандемия коронавируса берет свое начало – делают вывод некоторые эксперты. В Поднебесную болезнь могли завезти во время всемирных военных игр. Они проходили в провинции Хубэй с 15 по 28 октября. А уже в середине следующего месяца там же был зафиксирован первый пациент с коронавирусной инфекцией. И это уже не просто домыслы - это резонные вопросы, которые американцам задает официальный представитель китайского МИД.

"Когда нулевой пациент обнаружен в США? Сколько людей заражено? Как называются больницы, куда привезли инфицированных? Вероятно, американская армия принесла эпидемию в Ухань. Будьте прозрачными! Обнародуйте свои данные! США должны дать нам разъяснение!" – потребовал он.

"Китай распространил ложную информацию. Наши военные никуда не завозили коронавирус. Говорить такое — по меньшей мере нечестно", – уверен Трамп.

Реакция американского президента предсказуема. Только вот с фактами не поспоришь. Идеальное место и время распространения инфекции. В Ухань в октябре приехали рекордные 10 тысяч военных из более чем сотни стран мира. В том числе и высшее командование. Они-то, допускают эксперты, не исключено, могли быть мишенью. Под угрозой - возрастная категория 35-50 лет - то есть старший командный состав.

"Выходцы из советской военной разведки высшего орденского уровня все разложили по полочкам и все рассказали. Это мастера работы с разведывательными признаками. По их мнению, по проявившимся разведпризнакам, запущенная в Китае скорее всего силами спецоперации США эпидемия коронавируса - это биологическое оружие бинарного типа", - выразил мнение президент Центра исследования общественных прикладных проблем Александр Жилин.

К такому же выводу приходят индийские исследователи. COVID - 19 - идеальный убийца. Вне тела носителя он живет всего ничего и призван нанести максимальный урон живой силе противника, загрузив военно-медицинские мощности - реанимации в той же Европе переполнены. Там повторяется китайская модель, уверен один из самых опытных инфекционистов нашей страны, заведующий кафедрой инфекционных болезней Пироговского медицинского университета, профессор Владимир Никифоров.

"Только мне непонятно, почему в Италии такая летальность. Такое впечатление складывается, если встать на точку стороннего наблюдателя, что там просто второй совершенно независимый очаг. Или если встать на конспирологическую точку зрения, это второй вброс: один был в Ухане, второй — в Италии, если предположить, что это умелые ручки", - предположил Владимир Никифоров, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней Пироговского медицинского университета, эксперт ООН по биотерроризму.

"Распространение в Иране и Италии наводит на мысль - вполне возможно там уже другой штамм. Он уже более летальный получается. Я думаю, что это вброс. Потому что в Иране заражен исключительно правительственный квартал — это иначе как диверсии не назовешь", - уверен экс-участник комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.

События, действительно, развивались стремительно. Подобно лесному пожару болезнь начала расползаться по миру. В том, что кто-то съел змею, проглотившую летучую мышь, ранее покусавшую панголина, а это спровоцировало пандемию, уже даже скептики сомневаются. Пищевые пристрастия китайцев специфичны уже не одну тысячу лет, да и человечество бок о бок существовало с опасными вирусами. Они, конечно, эволюционируют, но на это обычно уходит много времени. Не исключено, что процесс этот ускорили. А то и вовсе скрестили "ежа и ужа", например, в лаборатории Форт-Детрик, которую американцы поспешили закрыть, как только началась эпидемия. На разработку биологического оружия Пентагон ежегодно выделяет астрономические суммы. Американские лаборатории размещены по всему миру. Исследования с вирусами американцами ведутся десятки лет и зачастую ситуация выходи из-под контроля. В начале 80-х, например, в Италии зафиксировали вспышку необычной легочной болезни.

"Еще два человека скончались в Испании в результате заболевания так называемой "нетипичной пневмонией". Общее число жертв этой болезни достигло 89. Она вспыхнула ровно 100 дней назад в городе Торрехон-де-Ардос, в районе расположения базы ВВС США, где хранится бактериологическое оружие. Именно на этой базе скончался в 1979 году от болезни со сходными симптомами сержант ВВС США. Испанские специалисты были отстранены тогда от вскрытия тела", - писали СМИ.

Официальной причиной тогда назвали технические примеси в оливковом масле. Только вот симптомы отравления весьма схожи с коронавирусной инфекцией. К этой же группе относятся птичий грипп, SARS – их вспышки фиксировали уже в наше время. И новый вирус-химера на базе вируса летучей мыши. Разработку представили еще в ноябре 2015 года. Причем на страницах авторитетнейшего научного журнала Nature.

"Это химерный вирус, который может размножаться в первичных клетках дыхательных путей человека", - говорилось в публикации с заголовком "SARS-подобная группа циркулирующих коронавирусов летучих мышей демонстрирует потенциал для того, чтобы переключиться на человека".

Впрочем, с Запада звучат обвинения как раз в адрес китайских властей. Им якобы выгоден обвал рынков - можно дешево скупить акции компаний. А сама ситуация может быть ничем иным как учениями. Отрабатываются технологии закрытия больших территорий на карантин. Но для экспертов это звучит неубедительно.

"Если бы утечка была из их Института вирусологии в городе Ухани, они бы среагировали гораздо раньше, а они полтора месяца не понимали, с чем они столкнулись. Китайцев, получается, можно полностью исключить из версии. Трампа, получается, тоже. 11 сентября он не знал о том, что происходит эпидемия и грешил на вейпы, только в феврале американцы стали принимать фактически такие же меры запретительные, как и в Китае. Поэтому я делаю вывод, что это сделали противники господина Трампа. Те глобалисты, те 200 семейств, которые владеют совокупным капиталом примерно в 40 триллионов долларов, "хозяева мировых денег". Хозяева крупнейших фармацевтических корпораций. На чьи деньги снимаются всякие апокалиптические фильмы. "Обитель зла", "Пандемия" и тому подобные. Те люди, которые владеют большинством СМИ. Всеми так называемыми независимыми СМИ", - заявил экс-участник комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.

И, действительно, все это больше напоминает скорее сценарий блокбастера, чем реальную жизнь. Раньше о таком могли рассказывать лишь писатели-фантасты, и то недобрые. Например, известнейший американский автор Дин Кунц в своем романе "Глаза тьмы" еще в 1981 году описал опаснейший вирус, название которого "Ухань-400".

"По эффективности он в сотни раз превосходит все прочие микроорганизмы, разработанные в любом другом научно-исследовательском центре нашей планеты. "Ухань-400" — идеальное оружие. Действует только на людей. Не передается никакими другими живыми существами", - говорится в книге.

Ну и куда-же без вездесущих "Симпсонов", те еще в 1993 году предсказали нашествие азиатского вируса. Никакой мистики, объясняют эксперты, просто сильные мира сего при помощи глобальных медиа-ресурсов направляют мысли человечества в нужное им русло. Сценарии давно знакомы, а значит общество интуитивно будет действовать так, как ему внушали. То, что кажется "паникой", на самом деле - управляемый процесс.

"Мы же видим, как распространяется коронавирус. Впереди коронавируса по странам и континентам шагает идиотизм. Старое индустриальное общество расширенного воспроизводства капитала вошло в глобальный кризис по всем направлениям. По экологии вошли - вошли. По рынкам сбыта вошли - вошли, по ресурсам вошли - вошли. Я могу этих направлений перечислять очень много. Надо менять систему. Для того, чтобы поменять систему, нужен форс-мажор", - заявил президент Центра исследования общественных прикладных проблем Александр Жилин.

Глобальная экономика уже отреагировала. Эксперты предрекают рецессию, акции одних компаний просели, а другие, наоборот, стремительно взлетели вверх. Старый миропорядок трещит по швам. Ему на смену неизбежно придет новый. Не зря того же Сороса называют архитектором хаоса. Впрочем, кто бы ни стоял за пандемией, он не учел главного - выпустить вирус из пробирки гораздо проще, чем затем его победить. Если у вас нет уже давно разработанной вакцины.

Матвей Шестаков, Андрей Талалай, "В Центре Событий", "ТВ Центр".

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