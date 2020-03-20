Как русские герои воевали во Французском Сопротивлении против нацистов

Даже в плену им хватило сил и мужества не сдаваться

В честь 75-летия Победы проходит акция "Эстафеты Победы". Началась она в Мурманске у памятника пограничникам Арктики. На этой неделе акция пришла в Крым, на Кубань, на Дальний Восток и в Вологодскую область. О беспримерном подвиге наших дедов и прадедов вспоминают и в Париже.

В период оккупации средневековая крепость французского Арраса была штабом Гестапо. Сюда привозили пытать особо важных пленных и приводили в исполнение их смертные приговоры. 218 имен и фамилий, в числе которых и Василий Порик. Лейтенант Красной Армии.

Он воевал на Юго-Западном фронте, попал в плен под Уманью, а в 1942 году был отправлен на север Франции в трудовой лагерь Бомон, в котором лейтенант Порик становится “Оберкапо”, официально принимая сторону немцев. Те и не догадываются: незаменимый надсмотрщик днем, по ночам он лидер партизанского подполья.

"Они выходили ночью на какие-то акции. Вплоть до того, что поезда под откос пускали. Потом возвращались в лагерь. Никто не мог понять кто это, что это и как это происходит", - рассказал историк, председатель ассоциации "Русская память" Сергей Дыбов.

Установив связь с французским подпольем, Порик с отрядом сбежит из лагеря, станет одним из главных координаторов всех советских партизан во Французском Сопротивлении. За его поимку немцы будут предлагать 200 тысяч франков. И Порика схватят. Будут пытать, отправят в тюрьму Сен-Никёз, откуда за 6 веков не сбегал ни один пленник. Он успеет описать все в письме к товарищам: "По словам старшего собаки Гестапо, жить мне всего оставалось два дня. Я решил погибнуть героически, в схватке с фашистами. Итак ночью мне удалось вытащить гвоздь из окна длиной 7-9 сантиметров. Я расковал себе правую руку и так лежал и кричал до фашиста, который стоял возле дверей, чтобы он мне дал воды. Фашистская морда раздобрилась и вошла ко мне в камеру. Собака метра два высотой, с карабином и да еще кинжал на боку. Он поинтересовался моей раной на ноге, да еще пригнулся посмотреть". Он сумеет обмануть остальную охрану и выбраться.

Вернувшись к товарищам, и едва оправившись, Василий Порик наденет специально сшитую советскую униформу и пойдет с красным флагом по улицам отмечать День взятия Бастилии. Немцы были в бешенстве. В тихой французской деревне его снова схватили. 22 июля 1944 года.

"Он сопротивлялся, кричал. Но его схватили, ударили, видимо. И поволокли к машине. Расстреляли в тот же день в Аррасе", - сказал Дыбов.

Порику было 24 года. Посмертно его наградят званием Героя Советского Союза, единственного во Французском Сопротивлении. Но сколько их - таких героических судеб? Когда 22 июня 40 года Франция подписывает с Германией Второе Компьенское перемирие, 2/3 территории страны, включая Париж, оказываются под прямым управлением немцев. Эльзас и Лотарингию они присоединяют к Третьему Рейху, а северные департаменты Франции объединяют с оккупированной Бельгией в Рейхскомиссариат Бельгия-Северная Франция, на территории которого появляются отдельные закрытые зоны: одна - на северо-востоке и вторая - вдоль всей береговой линии.

Уже в 1942 году в них начинают отправлять первых советских пленных. Вермахту нужны силы строить линию укреплений “Атлантический вал”. А еще рабочие руки в рудниках и шахтах. Только по самым примерным подсчетам в лагерях Франции и Бельгии окажутся порядка 40 тысяч мирных граждан и солдат Красной Армии.

"Мой отец во время войны командовал Сопротивлением, здесь, в Ребеке. Однажды они поехали искать динамит на одну из шахт. И там работали русские пленные. Они взмолились: возьмите нас с собой, в партизаны. Папа попрятал их в грузовик, сколько влезло. Кажется, человек 17. Владимир, Миша, Степан. Так они и жили здесь до конца войны", - рассказала дочь руководителя движения Сопротивления в Ребеке (Бельгия) Мариз Кестемон.

Работы хватало. Партизанский отряд в Ребеке пускал под откос поезда с оружием. Повреждал линии электропередач. Такие группы - а их около 50 - станут настоящей головной болью для немцев. А позже, когда советское подполье объединится в Центральный комитет военнопленных, начнутся организованные акции - нападения на составы, побеги из трудовых лагерей. Их заключенных будут отправлять на явочные квартиры. В том числе и к семьям из белой эмиграции.

Подробности смотрите в репортаже Екатерины Выскребенцевой:

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