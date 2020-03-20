"Так нельзя целоваться": как звезды провели первую пятницу на карантине

Никто не унывает

Для многих звезд отечественного шоу-бизнеса смерти подобно остаться в изоляции, не общаться с поклонниками, не выходить на сцену перед многотысячной толпой. Увы, профилактика коронавируса требует некоторых жертв, но благодаря интернету и социальным сетям нашим артистам удалось сломить этот барьер. Одни начали давать онлайн-концерты, другие решили посвятить время семье, дому и здоровью – ведь ввиду профессии часто на это не остается свободных минут.

Так, в семье Максима Галкина и Аллы Пугачевой провели обряд по изгнанию коронавируса. Шестилетние Гарри и Лиза не унывают на карантине и не делают скучать своим родителям.

Актриса Юлия Пересильд тоже проводит время с детьми – 10-летней Аней и 7-летней Машей. Дружная семья решила сделать слаймы – это лизуны из вязкого желеобразного материала.

Кто не может жить без внимания поклонников, так это балерина Анастасия Волочкова. Она решила дать выступление в прямом эфире и запустила стрим на YouTube.

"А что делать, когда закрыты театры и кинотеатры. Мы, артисты, не можем не танцевать. Чем богаты, тем и радуем", - сообщила она.

Оперная дива Анна Нетребко тоже временно осталась без работы. Свою пятницу она провела в прогулках по Венскому лесу с семьей.

Певица Алсу занялась делами, до которых не доходили руки. Она перебрала свой гардероб, отсортировала детские вещи. Составила список фильмов и книг, с которыми долгое время хотела познакомиться.

"Планирую наконец-то начать снова писать картины, на них вечно не хватает времени", - написала артистка.

А Филипп Киркоров и Яна Рудковская выложили видео, на котором в дизайнерских масках с цветами пообещали россиянам, что все будет хорошо, если соблюдать правила гигиены.

"Сейчас нельзя так целоваться, надо делать вот так", - прокомментировала Яна воздушный поцелуй Филиппа и предложила свой вариант, сведя пять пальцев в вместе, сделав их похожими на губы.

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