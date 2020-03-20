"Бывших нарков не бывает": коллега пристыдил загулявшего Джигана

Рэпер покалечил не только свое здоровье, но и семью

Рэпер Тайпан прокомментировал скандал, произошедший в семье его коллеги Джигана и модели Оксаны Самойловой.

Музыкант отметил, что ничего не имеет против творчества Джигана, но его образ жизни заслуживает самой яростной критики, пишет интернет-портал "Дни.ру". Тайпан презирает людей, которые вступили на скользкий путь алкоголя и наркотиков.

"Это отражается и на его ребенке и семье в целом не в лучшем виде. Даже если его жена простит, это будет ее глубокая ошибка, так как бывших нарков не бывает", - заявил рэпер.

После рождения четвертого ребенка, долгожданного сына Давида, в семье рэпера Джигана и Оксаны начался разлад. Музыкант слетел с катушек, празднуя рождение наследника: он начал пить, дебоширить, матерится при детях и выкладывать все это в интернет. В результате Оксана отправила мужа в рехаб, чтобы там излечили его от алкогольной зависимости.

Для Самойловой произошедшее стало ударом. Модель призналась, что прошедший месяц стал худшим в ее жизни, несмотря на рождение сына. Джиган уже вернулся из лечебницы и делает все возможное, чтобы жена простила его.

Видео: оскандалившийся Джиган услужливо носит Самойловой кофе

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