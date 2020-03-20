ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Бывших нарков не бывает": коллега пристыдил загулявшего Джигана

22:47
  • пятница
  • 20 марта 2020

Рэпер покалечил не только свое здоровье, но и семью

Рэпер Тайпан прокомментировал скандал, произошедший в семье его коллеги Джигана и модели Оксаны Самойловой.
Самойлова о скандале с Джиганом: "Ни меня, ни детей никто не бил"

Музыкант отметил, что ничего не имеет против творчества Джигана, но его образ жизни заслуживает самой яростной критики, пишет интернет-портал "Дни.ру". Тайпан презирает людей, которые вступили на скользкий путь алкоголя и наркотиков.

"Это отражается и на его ребенке и семье в целом не в лучшем виде. Даже если его жена простит, это будет ее глубокая ошибка, так как бывших нарков не бывает", - заявил рэпер.

После рождения четвертого ребенка, долгожданного сына Давида, в семье рэпера Джигана и Оксаны начался разлад. Музыкант слетел с катушек, празднуя рождение наследника: он начал пить, дебоширить, матерится при детях и выкладывать все это в интернет. В результате Оксана отправила мужа в рехаб, чтобы там излечили его от алкогольной зависимости. 

Для Самойловой произошедшее стало ударом. Модель призналась, что прошедший месяц стал худшим в ее жизни, несмотря на рождение сына. Джиган уже вернулся из лечебницы и делает все возможное, чтобы жена простила его.

Видео: оскандалившийся Джиган услужливо носит Самойловой кофе

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Рэпер Джиган
Рэпер Джиган
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.