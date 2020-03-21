Сделано заявление о росте цен на нефть в два раза

Подорожание может произойти уже в этом году

Цена не нефть уже в 2020 году поднимется до 60 долларов за баррель. Этого не исключает глава "Роснефти" Игорь Сечин. Цены вырастут, если американская сланцевая нефть уйдёт с рынка, заявил он. При этом руководитель крупнейшей российской компании считает, что текущие цены на нефть не являются драматичными. Такие заявления Сечин сделал в интервью телекомпании "Россия 24".

Цены на нефть падают по двум причинам - пандемии коронавируса и срыва договорённостей стран ОПЕК+ по снижению объёмов добычи. Минимальная планка, до которой опускалась цена за последние три недели – 18 долларов за баррель. 20 марта нефть марки Brent стоила 26 долларов, WTI - 22 доллара за баррель.

В российском бюджете на 2020 год заложена минимальная цена на нефть – 42 доллара за баррель, но власти не раз заявляли, что резервов страны хватит и при более низкой стоимости нефти на мировом рынке.

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