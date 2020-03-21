Главное о коронавирусе в России на сегодня, 21 марта

Число заражённых выросло незначительно

Число зараженных коронавирусом в России за последние сутки достигло 253 человек. Одновременно из больниц выписаны семеро пациентов, общее число вылечившихся – 12 человек. Одной из наиболее подверженных риску заражения групп населения медики называют пожилых людей. Помочь пенсионерам в экстренной ситуации вызвались тысячи волонтёров. Они помогают пенсионерам с доставкой продуктов и лекарств.

Во Владивостоке жители, побывавшие за границей проходят проверку на коронавирус в одной из поликлиник. Результат будет известен в течение нескольких дней. В новосибирском центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" началось испытания вакцины против коронавируса на животных. Сейчас российские ученые изучают безопасность и эффективность шести препаратов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по противодействию распространению коронавируса.

Наши учёные создали их в очень короткое время, за два месяца, используя уже имеющиеся разработки и практически самые новые, новейшие биотехнологии. Работа шла круглосуточно. И в ближайшее время, мы надеемся, что будет подтверждена безопасность и эффективность этих разработок, их можно будет применять для профилактики и контроля эпидемии.

Врачи и специалисты Роспотребнадзора по-прежнему несут круглосуточную вахту в крупнейших аэропортах страны. МИД и Ростуризм призывают россиян воздержаться от поездок за рубеж и бронирования туров, сообщает "ТВ Центр".

Дважды в сутки в Москве проходит полная дезинфекция салонов всех видов общественного транспорта. Обрабатываются двери и панели, поручни и подлокотники, кнопки адресного открытия и водительские кабины. За санитарным состоянием автобусов, электробусов, троллейбусов, трамваев ежедневно следят больше 10 тысяч человек.

В поездах метро, МЦД и МЦК усилены меры дезинфекции. Придерживаться элементарных правил санитарии – тщательно мыть руки, по возможности избегать малых общественных пространств - просят и рядовых граждан.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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