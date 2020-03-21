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Россияне не могут вернуться на родину из 30 стран мира

10:17
  • суббота
  • 21 марта 2020

В Москве разработан план их возвращения в Москву

В Москве прошло первое заседание рабочей группы по координации эвакуации россиян, находящихся за рубежом. По словам её главы, руководителя Росавиации, Александра Нерадько, был рассмотрен подготовленный российским МИДом список из 30-ти государств. Из этих стран необходимо в первую очередь обеспечить возвращение российских граждан на родину.
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По словам Нерадько, рабочая группа отобрала семь приоритетных направлений, по которым в самую первую очередь требуется возвращение граждан: Испания, Португалия, Венгрия, Марокко, Молдавия, Черногория и Сербия.

В этих странах находится наибольшее количество граждан России, которые пожелали вернуться на родину в связи с ограничениями, которые ввели правительства этих государств на передвижение, сообщает "ТВ Центр".

"Вместе с авиакомпаниями "Аэрофлот" и  S7 мы определили первые рейсы, которыми будут вывозиться наши граждане", - сообщил глава рабочей группы.

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