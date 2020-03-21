Российские военные помогли восстановить мечеть в Сирии

Храм открыт в торжественной обстановке

Российские военные и представители духовенства Сирии помогли восстановить разрушенную террористами мечеть в провинции Эс-Сувейда. 20 марта прошло торжественное открытие храма.

Во время боевых действий местные жители покинули опасный район. После освобождения населённого пункта от террористов они начали возвращаться в свои дома, но средств на возрождение мечети у разоренной войной общины не было, сообщает "ТВ Центр".

Восстановить святыню Абу Хузейфа удалось после совместного обращения российских офицеров Центра по примирению, шейхов бедуинских племен и местных духовных лидеров к главному муфтию страны. На ремонт выделили три миллиона сирийских лир. Работы были завершены всего за месяц.

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