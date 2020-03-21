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Сильный пожар на складе в Подмосковье тушат два вертолёта (видео)

11:40
  • суббота
  • 21 марта 2020

Обрушилась кровля здания

В подмосковном Дмитрове загорелся склад на территории алюминиевого завода. Огонь распространился на площади в 60 тысяч квадратных метров. Полностью обрушилась кровля здания. По предварительной информации, пострадавших нет. Столб дыма от пожара виден за несколько километров.

К тушению привлечены больше ста человек, 45 единиц спецтехники, пожарный поезд и два вертолёта. Также работают специалисты, которые проводят замеры концентрации в воздухе вредных веществ, сообщает "ТВ Центр".

Пожару присвоен третий - повышенный ранг сложности. По предварительным данным МЧС, возгорание началось на кровле здания. В числе версий причин ЧП фигурирует поджог. Прокуратура уже начала проверку.

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