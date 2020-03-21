"Оставайтесь дома": в мире набирает популярность итальянский флэшмоб

Люди самоизолируются из-за коронавируса

За минувшие за сутки число инфицированных в мире возросло на 34 тысячи человек, более тысячи скончались. Первые смертельные случаи зафиксированы в Сингапуре. Самая тревожная ситуация сейчас в Западной Европе. Однако, несмотря на меры жёсткого карантина, не все жители согласны сидеть дома.

На улице без необходимости не появляться, а если вышел - предъяви разрешение. Правило, введённое во всей Италии, конечно, строгое, но адекватно справедливое. Ситуацию с коронавирусом на Апенинском полуострове пока не удаётся взять под контроль. Больничных палат не хватает, врачи работают на износ. Зато сами жители словно и не боятся подхватить заразу. Гуляют как в последний раз, благо и погода хорошая.

В последнее время на Пиренеях набирает популярность флешмоб, который так и называется "Оставайтесь дома". Это советуют звёзды мирового футбола и представители экстренных служб. Фотография с пожарными, которые выложили главный слоган из шлангов, облетела интернет.

((ОЗВ)) До Латинской Америки вирус добрался в последнюю очередь. В Аргентине объявлен всеобщий и обязательный карантин. Похожая ситуация в Колумбии. Правило вступит в силу с понедельника и продлится 19 дней. Впрочем, власти не исключают и возможного продления изоляции граждан, если ситуацию не удастся нормализовать, сообщает "ТВ Центр".

Пока весь учёный мир ломает голову над изобретением вакцины от коронавируса, американский президент Дональд Трамп, кажется, нашёл выход, о чём и сообщил журналистам во время пресс-конференции. Оказывается, от пневмонии нового образца помогает лекарство от малярии. Препарат хлорохин якобы абсолютно безвредный и официально одобрен властями. Но журналисты ставят слова главы Белого дома под сомнения.

По данным Всемирной организации здравоохранения за прошедшие сутки во всём мире из-за коронавируса умерло больше тысячи человек. На фоне тревожных новостей есть и положительные моменты - в Китае, в провинции Хубэй за сутки не выявлено ни одного нового случая. Пациентов продолжают выписывать домой.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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