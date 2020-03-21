КНДР запустила две ракеты в сторону Японии

Они упали в море

В ночь с 20 на 21 марта КНДР произвела пуски двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря. Предположительно, это баллистические ракеты малой дальности. Они стартовали с полигона в округе Сончхон и пролетели около 400 километров.

Сообщается, что снаряды не достигли исключительной экономической зоны Японии, ущерба морским и воздушным судам нет. Токио выразил официальный протест Северной Корее. Действия Пхеньяна нарушают резолюции Совета безопасности ООН, заявили в Японии.

Это уже третье испытания КНДР с начала года. Ранее подобные пуски проводились 2 и 9 марта, напоминает "ТВ Центр".

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