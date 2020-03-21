Сергею Лаврову - 70 лет

Министра называют выдающимся дипломатом современности

70-летний юбилей отмечает Сергей Лавров. Бессменного главу российского МИДа на протяжении последних 16 лет даже зарубежные коллеги называют одним из наиболее выдающихся дипломатов нашего времени.

Служению стране на этом поприще он посвятил всю свою жизнь. Неизменно остроумный любимец прессы и гроза политических оппонентов пользуется непререкаемым авторитетом за профессионализм, непримиримость и смелость.

В графике визитов Лаврова - самые горячие точки. О его работоспособности ходят легенды. По аналогии со знаменитым Андреем Громыко зарубежные СМИ прозвали Лаврова "Мистером нет" за принципиальный подход и неуступчивость, когда речь идёт о национальных интересах России, сообщает "ТВ Центр".

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