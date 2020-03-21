Какая российская техника примет участие в Параде на Красной площади

Из Нижнего Тагила доставят современные танки

Защиту нашей страны от внешних угроз надёжно обеспечивает российская военная техника, новейшие образцы которой готовятся к отправке в Москву, где примут участие в параде на День Победы. Из Нижнего Тагила в столицу прибудут самые современные в мире танки - "Армата" и "Прорыв".

Корпорация "Уралвагонзавод" - постоянный участник Парада Победы. Потому подготовка к главному военному смотру здесь в самом разгаре. Прямо из цеха для участия в Параде в честь 75-летия Великой Победы уедет и гордость российского тяжёлого вооружения - танк Т-14 на базе унифицированной боевой платформы "Армата". И последняя модернизированная версия танка Т-90 - "Прорыв", она впервые будет показана на Красной площади.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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