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Жуткие подробности тройного убийства в Москве

12:37
  • суббота
  • 21 марта 2020

Муж убил жену и её родителей

В Москве совершено жестокое убийство. Мужчина зарезал жену и её родителей на глазах у собственных детей. Кровавая бойня произошла в квартире на Волоколамском шоссе в ночь на 21 марта.
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Подозреваемый сам позвонил в полицию и сообщил о случившемся. Приехавшие на место происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц. Мужчина задержан, мотивы его действий устанавливаются.

По предварительным данным, в момент совершения убийства глава семейства был трезв, но известно, что он принимал лекарственные препараты. Во время нападения на свою семью он по невыясненным  обстоятельствам, получил ранение в руку, сообщает издание "Взгляд".

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