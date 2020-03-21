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В Москве выписаны из больниц 8 человек, вылеченных от коронавируса

12:04
  • суббота
  • 21 марта 2020

Они полностью здоровы

Число излечившихся в Москве от коронавируса возросло до восьми, сообщила заммэра Анастасия Ракова. "У нас есть хорошая новость - восемь человек прошли лечение, полностью выздоровели и на сегодняшний день выписаны из наших медицинских учреждений", - сказала она.

Таким образом, за минувшие сутки ещё трое пациентов, излечившихся от Covid-19, выписаны из московских больниц.

Всего в столице диагноз подтверждён у 131 человека. Тяжёлых заболевших нет. Ранее в Москве умерла пожилая женщина с диагнозом коронавирус, у неё оторвался тромб.

Столичные медики уже установили около 6000 человек, которые контактировали с заболевшими коронавирусом. Они все находятся под наблюдением.

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