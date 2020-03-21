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У московских школьников начались трёхнедельные каникулы

13:59
  • суббота
  • 21 марта 2020

Детям не рекомендуют ходить в общественные места

В столичных школах и колледжах начинаются каникулы. Из-за ситуации с распространением коронавируса отдыхать ученикам предстоит дольше обычного - целых три недели. В других регионах образовательные заведения закрываются с понедельника.
Главное о коронавирусе в России на сегодня, 21 марта

Работодатели перевели многих сотрудников на удалёнку. Лишний раз не выходить на улицу врачи советуют, в первую очередь, пожилым людям, они в группе риска. Продукты и лекарства, если нужно, купят и доставят до квартиры волонтёры-медики Общероссийского народного фронта. Пенсионеру достаточно просто подать заявку на телефон прямой линии.

Дистанционно продавать лекарства российские аптеки должны начать 27 марта. Речь, конечно, только о безрецептурных препаратах. Выездные проверки приостанавливает Федеральная налоговая служба, сообщает "ТВ Центр".

Ну, а девять столичных  лабораторий  трудятся в поте лица - проводят тесты на коронавирус. Ежедневно делается около 10 тысяч исследований. Диагностировать китайскую пневмонию скоро смогут и в инфекционном центре, который строится  в Новой Москве. Больница будет рассчитана на 500 мест, её возведут за месяц.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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