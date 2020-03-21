Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 53 человека

Большинство больных - в Москве

В России увеличилось число ифицированных коронавирусом. Заболевание выявлено ещё у 53 человек. Таким образом, общее число инфицированных достигло 306.

Большинство заболевших находится в Москве. В столице два медучреждения принимают больных с коронавирусом. Сейчас строится ещё одна инфекционная больница, в ней смогут разместиться 500 пациентов.

Между тем, как сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова, число излечившихся от коронавируса в столице возросло до восьми. Все они выписаны из больниц и полностью здоровы.

Тяжёлых заболевших в столице нет. Ранее в Москве умерла пожилая женщина с диагнозом коронавирус, у неё оторвался тромб.

В городе работают девять лабораторий, которые проводят тесты на коронавирус. Как сказал мэр города Сергей Собянин, в сутки они смогут обрабатывать до 10 тысяч анализов.

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