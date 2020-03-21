Собянин: "В Москве будут проводить 10 000 тестов на коронавирус в сутки"

Для этого есть все возможности

Московские лаборатории будут делать 10 тысяч тестов на коронавирус в сутки, об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Он побывал в лаборатории диагностического клинического центра №1.

Собянин выразил благодарность сотрудникам Роспотребнадзора и федеральным лабораториям, которые в последние недели работают в круглосуточном режиме. Впереди – большой объём работ, но город справится, уверен мэр.

"В дальнейшем мы будем наращивать мощности лабораторных исследований, тестирований и так далее. Вполне возможно, мы сегодня ведём переговоры, что включим мощности и частных лабораторий", - добавил Сергей Собянин.

Сегодня исследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) проводят 24 лаборатории в Москве, сообщил главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике департамента здравоохранения города Александр Цибин. Все они соответствуют требованиям биологической безопасности.

По состоянию на 21 марта в столице коронавирус подтверждён у 131 человека. Тяжёлых заболевших нет. Ранее в Москве умерла пожилая женщина с диагнозом коронавирус, у неё оторвался тромб.

Столичные медики уже установили около 6000 человек, которые контактировали с заболевшими коронавирусом. Все они находятся под наблюдением.

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