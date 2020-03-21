ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: "В Москве будут проводить 10 000 тестов на коронавирус в сутки"

12:26
  • суббота
  • 21 марта 2020

Для этого есть все возможности

Московские лаборатории будут делать 10 тысяч тестов на коронавирус в сутки, об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Он побывал в лаборатории  диагностического клинического центра №1.
Собянин подписал указ о переходе колледжей Москвы на карантин

Собянин выразил благодарность сотрудникам Роспотребнадзора и федеральным лабораториям, которые в последние недели работают в круглосуточном режиме. Впереди – большой объём работ, но город справится, уверен мэр.

"В дальнейшем мы будем наращивать мощности лабораторных исследований, тестирований и так далее. Вполне возможно, мы сегодня ведём переговоры, что включим мощности и частных лабораторий", - добавил Сергей Собянин.

Сегодня исследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) проводят 24 лаборатории в Москве, сообщил главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике департамента здравоохранения города Александр Цибин. Все они соответствуют требованиям биологической безопасности.

По состоянию на 21 марта в столице коронавирус подтверждён у 131 человека. Тяжёлых заболевших нет. Ранее в Москве умерла пожилая женщина с диагнозом коронавирус, у неё оторвался тромб.

Столичные медики уже установили около 6000 человек, которые контактировали с заболевшими коронавирусом. Все они находятся под наблюдением.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Лаборатория
Лаборатория
Лаборатория
Лаборатория
Лаборатория
Лаборатория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.