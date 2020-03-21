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Из правительства прозвучало грозное предупреждение работодателям

14:35
  • суббота
  • 21 марта 2020

Им запретили увольнять сотрудников

Премьер-министр России Михаил Мишустин предупредил о недопустимости увольнений работников под предлогом ситуации с коронавирусом. Увольнение в такой непростой период может быть только в крайнем случае.
Мишустин обратился к россиянам из-за угрозы коронавируса (видео)

Кроме того, по словам главы правительство, оно будет внимательно следить за тем, как работодатели переводят своих сотрудников на режим дистанционной работы.

Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счёт сокращения персонала, такие предприятия будет проверять трудовая инспекция, ФНС и прокуратура.

Задерживать выплату зарплат также недопустимо, предупредил Мишустин. Все жалобы работников правительство будет направлять в соответствующие ведомства.

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