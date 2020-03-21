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Москва расширяет площади для лечения пациентов с коронавирусом

15:36
  • суббота
  • 21 марта 2020

Строится ещё одна больница

Принимать пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус скоро смогут в Троицком округе Москвы, где сейчас идёт строительство инфекционной больницы. Возвести её планируют всего за месяц. Чтобы уложиться в столь сжатые сроки,  работы не прерываются ни на минуту.
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Концентрация сил - максимальная. Сегодня здесь работает круглосуточно  уже пять тысяч строителей и почти полторы тысячи различной спецтехники. Это целый лечебный комплекс, площадью около 70  тысяч квадратных метров. Он займёт территорию в 43 гектара. Крупнейшая инфекционная больница будет состоять из нескольких корпусов. Их сооружают из быстровозводимых конструкций, сообщает "ТВ Центр".

Инфекционная больница рассчитана на 500 мест, половина из которых -  реанимационные койки. Все палаты оборудуют так, чтобы врачи могли максимально эффективно проводить диагностику и лечение инфицированных коронавирусом. Для каждого пациента установят аппараты искусственной вентиляции лёгких и быстрой подачи кислорода. При этом для местных жителей новый медицинский центр не представляет опасности.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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Ход строительства комплекса новой инфекционной больницы в ТиНАО
Ход строительства комплекса новой инфекционной больницы в ТиНАО
Ход строительства комплекса новой инфекционной больницы в ТиНАО
Ход строительства комплекса новой инфекционной больницы в ТиНАО
Ход строительства комплекса новой инфекционной больницы в ТиНАО
Ход строительства комплекса новой инфекционной больницы в ТиНАО
Ход строительства комплекса новой инфекционной больницы в ТиНАО
Ход строительства комплекса новой инфекционной больницы в ТиНАО
Ход строительства комплекса новой инфекционной больницы в ТиНАО
Ход строительства комплекса новой инфекционной больницы в ТиНАО
Ход строительства комплекса новой инфекционной больницы в ТиНАО
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