Москва расширяет площади для лечения пациентов с коронавирусом

Строится ещё одна больница

Принимать пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус скоро смогут в Троицком округе Москвы, где сейчас идёт строительство инфекционной больницы. Возвести её планируют всего за месяц. Чтобы уложиться в столь сжатые сроки, работы не прерываются ни на минуту.

Концентрация сил - максимальная. Сегодня здесь работает круглосуточно уже пять тысяч строителей и почти полторы тысячи различной спецтехники. Это целый лечебный комплекс, площадью около 70 тысяч квадратных метров. Он займёт территорию в 43 гектара. Крупнейшая инфекционная больница будет состоять из нескольких корпусов. Их сооружают из быстровозводимых конструкций, сообщает "ТВ Центр".

Инфекционная больница рассчитана на 500 мест, половина из которых - реанимационные койки. Все палаты оборудуют так, чтобы врачи могли максимально эффективно проводить диагностику и лечение инфицированных коронавирусом. Для каждого пациента установят аппараты искусственной вентиляции лёгких и быстрой подачи кислорода. При этом для местных жителей новый медицинский центр не представляет опасности.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"