В Москве возводят храм в честь Смоленской иконы Божией Матери

На стройке побывал Владимир Ресин

На Западе Москвы возводится храм Смоленской иконы Божией Матери. Ход работ 21 марта осмотрел советник мэра и патриарха Владимир Ресин. Церковь на пятьсот прихожан строится по индивидуальному проекту.

Сейчас ведутся фасадные и отделочные работы. Монтаж кровли уже завершён, проложены все коммуникации. Изготавливается постоянный иконостас и отливаются колокола. Завершить строительство планируют до конца этого года, сообщает "ТВ Центр".

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