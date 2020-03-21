Отменившая выступления Екатерина Климова поразила подписчиков пляжным фото

Все концерты актрисы перенесены на апрель

На фоне пандемии коронавируса Екатерина Климова обрадовала подписчиков фотографией с пляжа. Актрису кто-то снял со спины, она идёт в воздушных шортах и рубашке вдоль моря и держит в руках белые кроссовки. Оказалось, что фотография из архива, она сделана давно.

В подписи к снимку Климова предупреждает своих поклонников о том, что её ближайшие выступления в Москве и Усинске отменены из-за вспышки коронавируса.

Климова - многодетная мама, у неё четверо детей. Актриса много гастролирует, но пандемия коронавируса вмешалась в сценические планы. По крайней мере, до 10 апреля никаких выступлений Климовой не состоится.

Подписчики расстроились, что не увидят актрису на сцене в ближайшее время. Некоторые написали, что специально приехали в Москву на её выступление.

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